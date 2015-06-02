Заступником Саакашвілі може стати екс-міністр транспорту Червоненко - ЗМІ

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Як зазначається, Саакашвілі на даний момент шукає собі заступників, але вже є кандидати на ці посади.

За словами джерела, серед кандидатів у команду Саакашвілі - колишній міністр транспорту Євген Червоненко, а також заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, який раніше керував Одеським портом.

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Сам Червоненко на питання про можливе працевлаштування в Одеській області відповів: "Михайло Саакашвілі - мій друг, і я готовий розглядати будь-які пропозиції".