Заступником Саакашвілі може стати екс-міністр транспорту Червоненко - ЗМІ
23:23, 02 червня 2015Політика
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Заступником нового голови Одеської обласної державної адміністрації, екс-Президента Грузії Міхеїла Саакашвілі може стати екс-міністр транспорту Євген Червоненко
Заступником Саакашвілі може стати екс-міністр транспорту Червоненко / Фото УНІАН
Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.
Як зазначається, Саакашвілі на даний момент шукає собі заступників, але вже є кандидати на ці посади.
За словами джерела, серед кандидатів у команду Саакашвілі - колишній міністр транспорту Євген Червоненко, а також заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, який раніше керував Одеським портом.
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Сам Червоненко на питання про можливе працевлаштування в Одеській області відповів: "Михайло Саакашвілі - мій друг, і я готовий розглядати будь-які пропозиції".
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