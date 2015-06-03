Росія обіцяє захищати своє закордонне майно, яке може бути заарештовано за ініціативою України

Москва буде захищати російську власність за кордоном в рамках правового поля. Про це пише ТАСС.

Коментуючи можливі дії Кремля в разі, якщо Україна спробує заарештувати російську власність за кордоном, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що це питання юридичного характеру і Росія буде діяти в рамках міжнародного законодавства

"Це питання скоріше з юридичної площини, природно, що стосується юридичного забезпечення, юридичного захисту власності Російської Федерації, Москва буде робити все, що необхідно в межах, зрозуміло, міжнародного законодавства", - заявив Пєсков.

Читайте такожПісків про санкції: вони абсурдні і неефективні, Росія не буде ініціювати їх скасуванняУ свою чергу, прес-секретар керуючого справами Віктор Хреков зазначив, що "Росзагрансобственность", яка знаходиться у віданні Управління справами президента РФ, буде захищати нерухомість за кордоном, котра належить Росії.

"Будуть використовуватися всі наявні юридичні механізми, дії будуть вживатися виключно в правовому полі", - сказав він.

За словами Хрекова, подібні спроби робилися й раніше, тому дії в правовому полі "Росзагрансобственности" відпрацьовані.

Прес-секретар керуючого справами підкреслив, що в самій Україні об'єкти, що належать РФ, відсутні.

Як повідомляв УНІАН раніше, в якості компенсації за збитки, які Україна зазнала за окупації Криму Росією, Київ може зажадати заарештувати закордонне майно РФ. У Мін'юсті відзначили, що інструмент арешту майна за кордоном дуже ефективний, і на сьогоднішній день в Росії багато такого майна в інших країнах.