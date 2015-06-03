Депутати нарешті включили до порядку денного законопроекти про місцеві вибори
14:04, 03 червня 2015Політика
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Раді вдалося включити до порядку денного чотири законопроекти про місцеві вибори.
Раді вдалося включити до порядку денного законопроекти про вибори / Фото УНІАН
Верховна Рада України включила до порядку денного сесії 4 законопроекти про місцеві вибори.
Як передає кореспондент УНІАН, це законопроекти під реєстраційними номерами 2831, 2831-1, 2831-2 та 2831-3.
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Як відомо, голова Верховної Ради Володимир Гройсман раніше на засіданні парламенту заявив, що сьогодні профільний комітет має розглянути дані законопроекти з тим, щоб у четвер, 4 червня, винести їх на розгляд у сесійну залу.
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