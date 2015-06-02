У четвер депутати планують ухвалити законопроекти про місцеві вибори за відкритими списками

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова ВР Володимир Гройсман.

Спікер нагадав, що за його розпорядженням було створено робочу групу з підготовки відповідного законопроекту. При цьому він додав, що проект закону розроблено, і попросив профільний комітет на засіданні у середу розглянути це питання, а у четвер законопроекти, які стосуються виборів до місцевих рад, розглянути в сесійній залі.

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«Я дав доручення профільному комітету, щоб в середу вони розглянули це питання, і на четвер ми винесемо до сесійної зали ряд законів, оскільки вже є декілька варіантів проектів законів про місцеві вибори», - зазначив Гройсман, додавши, що депутати мають прийняти рішення з приводу всіх проектів законів і на їх основі розробити єдиний.

Він наголосив, що парламент має ухвалити закон про вибори до місцевих рад за відкритими списками.

“Безперечно, тільки з відкритими списками, а все інше не має сенсу”, - сказав він.