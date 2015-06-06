У Харкові суд заборонив активістам "Свободи" проводити ходу в центрі міста

У Харкові суд заборонив активістам ВО "Свобода" сьогодні, 6 червня, проводити ходу в центрі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника директора юридичного департаменту В'ячеслава Басараба, відповідне рішення вчора, 5 червня, ухвалив Харківський окружний адміністративний суд.

За його даними, суд задовольнив позов міськради частково, а саме: заборонив ходу по вулиці Сумській, але дозволив збір учасників акції на площі Свободи (проти чого також виступала міська влада) і дав дозвіл на проведення мітингу на площі Конституції, претензій до проведення якого міськрада не мала.

Як повідомляв УНІАН, що у зв'язку із загрозою безпеці міська влада виступила проти проведення Харківською облорганізацією ВО «Свобода» ходи від площі Свободи до пл. Конституції. Відповідне рішення було прийнято 5 червня на засіданні погоджувальної комісії Харківського міськвиконкому, в ході якого заступник Харківського міського голови Ігор Терехов повідомив, що до міської ради надійшли офіційні листи СБУ і МВС з інформацією про те, що в Харкові діють організації, які мають намір дестабілізувати обстановку в місті, і тому під час ходи можливі провокації і теракти.