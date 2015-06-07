У Німеччині відкривається саміт "Великої сімки", де обговорять ситуацію в Україні

Сьогодні, 7 червня, у німецькому Гарміш-Партенкірхені відкривається дводенний саміт "Великої сімки" за участю лідерів Німеччини, США, Японії, Канади, Франції, Італії та Британії.

За прогнозами спостерігачів, ситуація в Україні стане провідним пунктом порядку денного. Очікується, що учасники саміту використовують його, щоб чинити дипломатичний тиск на Кремль, пише Європейська правда.

Раніше Росію виключили з "Великої вісімки" через анексію Криму та агресії на Донбасі.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що президент США Барак Обама переконуватиме ЄС зберегти санкції проти РФ.

У свою чергу прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер заявив, що Росію не можна повертати в клуб "Великої сімки" (G7), поки президентом країни є Володимир Путін.

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Ще одна ключова тема саміту - фінансова криза в Греції Крім того, учасники саміту будуть говорити про глобальне потепління і боротьбу з лихоманкою Ебола.

Меркель запропонувала обговорити реформу Всесвітньої організації охорони здоров'я, в тому числі, створення резерву спеціалістів і матеріальних засобів для швидкого розгортання у разі регіональних спалахів небезпечних захворювань.

Другий день саміту імовірно буде присвячений погрозам з боку войовничого радикалізму, зокрема, рухів "Ісламська держава" і "Боко харам", для чого в понеділок в Баварію прибудуть керівники Іраку, Нігерії та Тунісу.