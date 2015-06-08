Парубій: Мета України - вступ до НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Міжпарламентської ради Україна - НАТО в Києві.

За словами Парубія, Україна стримує агресію «путінської Росії». «Фактично сам на сам Україна опинилася проти однієї з найбільших армій у світі», - сказав він.

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Як зазначив Парубій, «Путін кинув виклик не тільки Україні, Путін кинув виклик всій системі світової безпеки, яка десятиліттями будувалася і гарантом якої і став Північноатлантичний альянс».

«Наша мета, мета України - це вступ до НАТО», - наголосив Парубій і додав, що ще в 2008 році на Бухарестському саміті було визнано право України стати членом НАТО для гарантії безпеки і в Україні, й у світі.

Верховна Рада, нагадав він, нещодавно внесла зміни в законодавство про основи національної безпеки, про засади внутрішньої і зовнішньої політики, де пріоритетним визначено євроатлантичний розвиток України.

Парубій заявив, що більшість українців підтримують вступ до НАТО. «Наше завдання - зробити все можливе, щоб ми змогли пройти всі вимоги, які стоять перед нами, щоб ми змогли якомога швидше цієї мети досягти», - сказав він.