Міноборони затвердило перші військові стандарти на основі НАТОвських

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, сьогодні у Києві відбулася робоча нарада під керівництвом заступника міністра оборони України Юрія Гусєва щодо впровадження у вітчизняному оборонному відомстві стандартів НАТО.

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"За результатами заходу, в якому взяли участь представники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України, було затверджено два військових стандарти Міністерства оборони України на основі стандартів НАТО - STANAG 2920, STANAG 4926. Затвердження вказаних стандартів в подальшому дозволить здійснювати закупівлю та забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України якісними засобами захисту та обмундируванням, зокрема захисними окулярами, бронежилетами, шоломами тощо", - йдеться у повідомленні відомства.

"Це дуже важливий крок, який має надзвичайну важливість в першу чергу для особового складу, залученого до участі в антитерористичній операції", - підкреслив Гусєв.

Він також наголосив на необхідності інтенсифікації впровадження в сфері оборони України передового досвіду країн-членів НАТО та поставив відповідні завдання.