Порошенко сподівається на підтримку Латвією європейської інтеграції України

Порошенко в ході телефонної розмови з новообраним президентом Латвії Раймондсом Вейонісом висловив сподівання на подальшу інтенсивну співпрацю між двома країнами, повідомляє прес-служба президента.

Президент України відзначив високий рівень підтримки України, її суверенітету і Європейського майбутнього з боку Латвії, у чому він пересвідчився під час нещодавнього візиту до Риги на саміт "Східного партнерства".

Читайте такожЛатвія зміцнює східні кордони і збільшує число прикордонників«Петро Порошенко наголосив, що Україна серед своїх пріоритетів вбачає отримання європейської перспективи та запровадження безвізового режиму з ЄС і висловив сподівання, що Латвія підтримуватиме Україну на цьому шляху», - йдеться в повідомленні.

Глава української держави підкреслив важливість подальшого співробітництва між двома країнами, зокрема в контексті надання експертизи та підтримки у впроваджені Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, участі в трастових фондах НАТО та у військово-технічній сфері.

Раймондс Вейоніс подякував за привітання, запевнив у підтримці подальшого розвитку партнерства між Україною та Латвією, а також висловив сподівання у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі.

Петро Порошенко запросив Раймондса Вейоніса відвідати Україну із візитом: «Я переконаний, що двосторонні відносини між Україною і Латвією розвиватимуться в дусі дружби, взаємоповаги і задля досягнення інтересів наших держав», - наголосив Президент Порошенко.

Раніше УНІАН повідомляв,що Латвійський сейм обрав президентом країни Раймонда Вейоніса, який очолював до цього Міністерство оборони.