Пукач заявив, що співробітники прокуратури та суддя змушували його не згадувати Кучму і Литвина

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пукач заявив сьогодні на засіданні Апеляційного суду Києва, який розглядає скаргу адвокатів потерпілих на його вирок.

"Прокурори Шилов, Волошин і суддя Мельник не лише хотіли, щоб я не назвав цих людей, - Кучму, Литвина, а звинуватив інших - колишнього голову ВР Мороза, колишнього голову ВР Ткаченка і втягнув у справу Марчука, Плюща", - сказав Пукач.

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Він також заявив, що інша група людей (яких саме, він не уточнив) хотіла втягнути у справу про вбивство Гонгадзе лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко та її багаторічного першого заступника у партії Олександра Турчинова.

"Але я не міг звинуватити всіх цих людей", - зазначив Пукач.

Також він заявив, що адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко нібито також чинила тиск на нього.

У свою чергу в коментарі журналістам Теличенко зазначила, що не буде коментувати «всякі нісенітниці».

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Водночас в ході судового засідання журналіст Олексій Подольський, який також проходить у справі Пукача як потерпілий внаслідок його дій, звернувся до суду із клопотанням розглянути і передати до Генеральної прокуратури його заяву про скоєння прокурорами Шиловим і Волошиним, а також суддею Мельником, злочину під час розгляду справи за обвинуваченням Пукача.

За словами Подольського, ці люди чинили тиск на Пукача і примушували давати ті свідчення, які їм потрібні.

Зараз суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення.

Адвокат Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат.

Подольський також оскаржив вирок Пукачу.

24 листопада 2014 року Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу у закритому режимі.

У подальшому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу повинен відбуватися у відкритому режимі.

8 грудня Апеляційний суд переніс на невизначений термін розгляд апеляційної скарги на вирок Пукачу.

Також 4 лютого 2015 року повідомлялося, що СБУ розсекретила матеріали справи Пукача.

Вбивство журналіста Георгія Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.