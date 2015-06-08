Журналіст Подольський просить допитати Порошенка, Яценюка та Шокіна у справі Пукача

Потерпілий у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Олексій Подольський просить Апеляційний суд Києва, який розглядає скаргу на вирок засудженому за вбивство екс-генералу МВС Олексію Пукачу, допитати президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та генпрокурора Віктора Шокіна.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням сьогодні на засіданні Апеляційного суду Києва, що розглядає скаргу на вирок Пукачу, виступив представник Подольського Олександр Єльяшкевич.

Він пояснив, що Порошенка потрібно допитати як свідка у справі, щоб з'ясувати, чи давав він, перебуваючи на посаді секретаря РНБО у 2005 році та на посаді президента, доручення або вказівки правоохоронцям та суду щодо розслідування справи про вбивство Гонгадзе.

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Також Подольський просить суд допитати екс-главу Адміністрації президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука, екс-голову Верховної Ради Володимира Литвина, самого Кучму та суддю Печерського районного суду столиці Андрія Мельника, який виносив вирок Пукачу.

Своєю чергою сторона державного обвинувачення наголосила, що було зібрано достатньо доказів провини Пукача, і ці докази були належним чином розглянуто в суді першої інстанції, а тому викликати і допитувати інших осіб немає сенсу. Відповідно представники прокуратури попросили суд відмовити у задоволенні даного клопотання.

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Теличенко подала тоді апеляцію на вирок.

Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський.

4 червня Теличенко відкликала свою апеляційну скаргу на вирок Пукачу.