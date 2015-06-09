Шокін розповів, який запобіжний захід суд обере депутату Мельничуку

Про це у Вищій раді юстиції повідомив генеральний прокурор Віктор Шокін.

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Він розповів, що Сергію Мельничуку оголошено підозру і буде обрано запобіжний захід, який саме - визначить суд. Подання щодо обрання запобіжного заходу має внести слідчий. Також Віктор Шокін нагадав, що Верховна Рада відмовилася задовольнити подання генпрокурора про дозвіл на арешт Сергія Мельничука, тому буде запропоновано інший запобіжний захід.

“Він прийде до суду, де буде подання слідчого. Він буде з адвокатом, звичайно. Ми вносимо свої вимоги. Мабуть це буде обмеження виїзду за Київ і домашній арешт, можливо. Але вибирає слідчий, а не генпрокурор”, - сказав Віктор Шокін.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Мельничука, але відмовилася дати згоду на його затримання та арешт. Основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону "Айдар" Мельничуку, - створення злочинної організації.