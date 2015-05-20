ГПУ підозрює нардепа Мельничука в організації банди з добровольців "Айдару"

Про це йдеться у поданні генпрокурора до Верховної Ради, яке є в розпорядженні "Української правди".

Як зазначено у документі, досудове слідство встановило, що Мельничук "упродовж травня-вересня 2014 року організував озброєну банду з метою нападів на підприємства, установи організації та окремих осіб і вчиненя інших злочинів, спрямованих на збройне і відкрите заволодіння чужим майном, брав участь у вказаній банді та організовував вчинювані нею напади".

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Слідчі заявляють, що Мельничук організував свою банду "з числа підпорядкованих йому військовослужбовців батальйону ("Айдар" – ред.), а також не оформлених у батальйоні осіб".

Слідство назвало імена сімох осіб, яких звинувачує в участі у "банді Мельничука" та заявляє, що були й інші "не встановлені слідством особи".

У ГПУ звинувачують "банду Мельничука" у тому, що вона:

- здійснювала напади на інших членів батальйону з метою встановити контроль над отриманою волонтерською допомогою в Ірпені та Житомирі у листопаді 2014 року;

- напала на правоохоронців у Києві, щоб завади їм затримати директора "Укрспирту" М. Лабутіна у грудні 2014 року;

- організувала незаконну акцію під Міноборони у лютому 2015 року.