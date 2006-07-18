Черновецький розповів американському послу про свій вибір

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевнив Надзвичайного та Повноважного посла США в Україні Вільяма ТЕЙЛОРА, що не відмовиться від посади мера столиці і не піде працювати у Верховну Раду як народний депутат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час офіційної зустрічі у Києві.

«Я вже його (вибір) зробив. За мене проголосували близько півмільйона громадян, дуже велика кількість добрих і порядних людей. І я не можу їх зраджувати», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також зазначив, що «не дуже спостерігає» за тим, що відбувається зараз у парламенті. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пояснив, що йому цікавіше займатися проблемами міста.

Як відомо, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на виборах 26 березня пройшов до Верховної Ради за списком блоку “Наша Україна”, але питання його реєстрації народним депутатом відкладено до вересня.