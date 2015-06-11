Порошенко розповів, коли добудують оборонні споруди на Донбасі

Про це президент заявив під час огляду об'єктів другої лінії оборони біля Маріуполя у четвер, передає "Українська правда".

Порошенко повідомив, що наразі в експлуатацію введено вже 100 фортифікаційних споруд, ще близько сотні будуть готові "за два тижні" (загалом мають побудувати 300 об'єктів).

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"До середини липня мають бути введені в експлуатацію усі пункти, які ми запланували. Єдине, що в окремих точках на першій лінії оборони проводити роботи неможливо, бо вони під вогнем", - зазначив Порошенко.

За словами президента, приблизна вартість проекту складає близько мільярда гривень. Журналістам було продемонстровано 2 опорних пункти 2-ї лінії, побудовані відповідно Одеською і Волинською облдержадміністраціями. Перший опорний пункт має найбільший ступінь готовності.