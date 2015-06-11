Громадяни України на окупованих територіях можуть подавати позови проти РФ щодо порушення їхніх прав

Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко в інтерв’ю 5 каналу, коментуючи офіційне звернення України до Ради Європи щодо окупації Криму та частини території Донбасу.

Він наголосив, що з юридичної точки зору таке звернення означає, що «на цих територіях, які фактично контролюються російськими військами і російськими терористами, порушення прав людини, які там відбуваються масові, то за них несе відповідальність РФ".

Читайте такожПетренко в Чернівцях розповів, як Мін'юст буде проводити децентралізацію За словами міністра юстиції, "це означає що наші громадяни можуть вимагати зараз компенсації збитків, які спричинені втратою майна, тортурами і іншими порушеннями прав людини саме з Російської Федерації".

Раніше УНІАН повідомляв, що народні депутати прийняли постанову про затвердження Заяви Верховної Ради "Про відступ від окремих зобов'язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" .