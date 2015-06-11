Громадяни України на окупованих територіях можуть подавати позови проти РФ щодо порушення їхніх прав
Громадяни України на окупованих територіях можуть подавати позови проти Російської Федерації через порушення їхніх прав.
Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко в інтерв’ю 5 каналу, коментуючи офіційне звернення України до Ради Європи щодо окупації Криму та частини території Донбасу.
Він наголосив, що з юридичної точки зору таке звернення означає, що «на цих територіях, які фактично контролюються російськими військами і російськими терористами, порушення прав людини, які там відбуваються масові, то за них несе відповідальність РФ".
Читайте такожПетренко в Чернівцях розповів, як Мін'юст буде проводити децентралізацію За словами міністра юстиції, "це означає що наші громадяни можуть вимагати зараз компенсації збитків, які спричинені втратою майна, тортурами і іншими порушеннями прав людини саме з Російської Федерації".
Раніше УНІАН повідомляв, що народні депутати прийняли постанову про затвердження Заяви Верховної Ради "Про відступ від окремих зобов'язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" .