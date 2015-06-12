Яценюк закликав міністрів пришвидшити виконання плану щодо безвізового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив під час засідання уряду.

"Я звертаюся до всіх міністрів. Є чіткий план заходів, ми вже не один раз збиралися, і місія, яка приїде щодо перевірки плану дій щодо виконання безвізового режиму, це вересень, повинна отримати вичерпні відповіді на всі технічні питання, які лежать у сфері відповідальності Кабінету міністрів", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 22 травня на саміті «Східного партнерства» було прийнято декларацію, у якій йдеться, що до кінця цього року Єврокомісія має підготувати звіт про виконання Україною критеріїв, необхідних для запровадження безвізового режиму.

Лідери країн-членів ЄС та країн «Східного партнерства» зазначають, що виконання всіх поставлених завдань дозволить завершити процес виконання плану лібералізації візового режиму і дозволить Єврокомісії запропонувати Європейському парламенту і Європейській Раді "звільнити українських громадян від необхідності отримання віз".