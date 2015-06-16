Наливайченко заявляє, що Порошенко підтримує співпрацю СБУ та ГПУ

Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявляє, що президент України Петро Порошенко підтримує спільну роботу СБУ та ГПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Наливайченко сказав журналістам під Головним слідчим управлінням Генпрокуратури.

«Йде робота СБУ та ГПУ законна, так само як і є підтримка президента», - заявив він.

«Вчора я доповідав президенту України про хід роботи, в тому числі і про те, що вчора були об’єднані дві високопоставлені групи СБУ, особливо наші слідчі підрозділи та Головного управління ГПУ, яке дійсно повністю з нами співпрацює», - додав Наливайченко.

Читайте такожНаливайченко прибув до ГПУ у супроводі "Альфи", обіцяє затримання фігурантів за необхідності

«Єдине – ми вважаємо, що потрібно швидше і рішучіше йти вперед», - запевнив Наливайченко.

«Голова СБУ доповідав і доповідає про всі дії Служби (президенту України - УНІАН) і це визначено законом, ніякої політики, немає на це часу і жодної хвилини витрачати не будемо», - зауважив голова СБУ.

Також Наливайченко нагадав, що СБУ разом з ГПУ «завершили перший етап розслідування справи, яка давно розпочата і розслідується – це збирання доказів і направлення для оформлення підозри саме тому голові Конституційного суду, який злочинно сприяв узурпації влади злочинним режимом Януковича».

«Настав час оформляти підозру та слухати вже в рамках кримінального провадження і виходити вже на подальші невідкладні процесуальні дії», - запевнив він.

На уточнююче запитання, чи мова йде про Бауліна, він відповів: «Саме так».