Кличко бачить лише двох кандидатів у мери Києва

Лідер однойменного блоку Віталій КЛИЧКО подав до Київської міської територіальної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом на посаду міського голови столиці.

«Тільки що я подав документи в територіальну виборчу комісію і сподіваюсь, що сьогодні вона ухвалить рішення, і ми розпочнемо активну виборчу кампанію», - сказав В.КЛИЧКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він зауважив, що на сьогодні більш як 150 заявок подано до ТВК для участі у виборах мера Києва, однак реальна боротьба розпочнеться між двома кандидатами.

“Сьогодні існує лише один кандидат, який може протистояти сьогоднішньому меру Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. Існує два кандидата», - сказав В.КЛИЧКО.

Він закликав всі демократичні сили підтримати єдиного кандидата, який має найбільший рейтинг та довіру серед киян.

Як підкреслив В.КЛИЧКО, висуваючи багато кандидатів, таким чином відтягуються голоси, що дає шанси Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ перемогти на виборах.

Крім того, В.КЛИЧКО вважає, що вибори мера мають проходити у два тури, щоб таким чином керівника столиці обирали більшістю голосів.