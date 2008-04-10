Кличко знає, що на нього чекає боротьба на всіх фронтах

Претендент на посаду Київського міського голови Віталій КЛИЧКО обіцяє залучити до своєї команди після виборів мера союзників з БЮТ.

«Я переконаний, що у велику київську команду обов’язково будуть залучені наші союзники з БЮТ», - наголосив В.КЛИЧКО сьогодні під час брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі його Блоку.

За словами В.КЛИЧКА, його мета – сформувати у Києві професійну і відповідальну систему влади, яка візьме на себе відповідальність за стратегічний розвиток міста та добробут киян.

“Я знаю, що мене очікує жорстка боротьба на всіх фронтах”, - зазначив він.