Кличко знає, що на нього чекає боротьба на всіх фронтах
13:32, 10 квітня 2008Політика
1127
Кандидат у мери кличе до себе БЮТ
Претендент на посаду Київського міського голови Віталій КЛИЧКО обіцяє залучити до своєї команди після виборів мера союзників з БЮТ.
«Я переконаний, що у велику київську команду обов’язково будуть залучені наші союзники з БЮТ», - наголосив В.КЛИЧКО сьогодні під час брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі його Блоку.
За словами В.КЛИЧКА, його мета – сформувати у Києві професійну і відповідальну систему влади, яка візьме на себе відповідальність за стратегічний розвиток міста та добробут киян.
“Я знаю, що мене очікує жорстка боротьба на всіх фронтах”, - зазначив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter