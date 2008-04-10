Ющенко зазирнув в очі мумії (фоторепортаж)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в ході офіційного візиту до Єгипту відвідав район Гіза, де розташовані єгипетські піраміди.

Як повідомляє прес-служба Президента, глава держави та члени офіційної делегації України оглянули піраміди та археологічні пам`ятки на території музейного комплексу.

Україна і Єгипет мають намір розглянути питання про організацію в Україні виставки з експонатів Єгипетського національного музею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв`ю журналістам у Каїрі під час офіційного візиту до Єгипту.

Він зазначив, що "на рівні міністрів культури України і Єгипту буде розроблено питання про організацію в Україні виставки Каїрського музею археології" (Єгипетський національний музей).

На думку глави Української держави, ця експозиція буде "надзвичайна цікавою", оскільки "українська нація завжди цим питанням цікавиться, бо це відгомін однієї з провідних цивілізацій людства, і завжди хочеться до неї доторкнутися".

Фото Миколи Лазаренка / УНІАН