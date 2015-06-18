Сорос: європейські лідери ставляться до України як до ще однієї Греції
Американський мільярдер вважає, що утримуючи Україну на короткому фінансовому повідку, Європа ставить під загрозу прогрес країни.
Європейські лідери ставляться до України як до ще однієї Греції, і це неправильно.
Так вважає відомий американський мільярдер і філантроп Джордж Сорос, про що він написав у своїй статті у виданні Project Syndicate, передає Українська правда.
"Вони (європейські лідери. – Ред.) ставляться до України як до ще одної Греції: країни з фінансовими проблемами – та ще й такої, що навіть не є членом ЄС", - пише він.
На його думку, це помилка, оскільки Україна попри все проходить "революційну трансформацію", і нинішній уряд, можливо, "найбільш здатний впровадити радикальні зміни".
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"Звісно, між "старою Україною" і Грецією є багато схожості: обидві страждають від корумпованої бюрократії і олігархів, які домінують в економіці", - зазначає Сорос.
Однак, за словами Сороса, нова Україна є іншою, і "утримуючи її на короткому фінансовому повідку, Європа ставить під загрозу прогрес країни".
За його словами, Європі слід поєднувати санкції з максимальною підтримкою України. Бо самі лише санкції дозволяють Путіну робити з Росії жертву в очах її власних громадян.
На думку мільярдера, успішна Україна була б якнайкращою протидією російській пропаганді.
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До того ж, як зазначає Сорос, лідерам ЄС непогано було б зрозуміти, що витрати на Україну є витратами на оборону всього ЄС.
"Якщо Україна впаде, Європі доведеться самій себе захищати", - пише Сорос, додаючи, що це потребуватиме значно більшої кількості фінансових і людських ресурсів.