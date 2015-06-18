Сорос: європейські лідери ставляться до України як до ще однієї Греції

Європейські лідери ставляться до України як до ще однієї Греції, і це неправильно.

Так вважає відомий американський мільярдер і філантроп Джордж Сорос, про що він написав у своїй статті у виданні Project Syndicate, передає Українська правда.

"Вони (європейські лідери. – Ред.) ставляться до України як до ще одної Греції: країни з фінансовими проблемами – та ще й такої, що навіть не є членом ЄС", - пише він.

На його думку, це помилка, оскільки Україна попри все проходить "революційну трансформацію", і нинішній уряд, можливо, "найбільш здатний впровадити радикальні зміни".

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"Звісно, між "старою Україною" і Грецією є багато схожості: обидві страждають від корумпованої бюрократії і олігархів, які домінують в економіці", - зазначає Сорос.

Однак, за словами Сороса, нова Україна є іншою, і "утримуючи її на короткому фінансовому повідку, Європа ставить під загрозу прогрес країни".

За його словами, Європі слід поєднувати санкції з максимальною підтримкою України. Бо самі лише санкції дозволяють Путіну робити з Росії жертву в очах її власних громадян.

На думку мільярдера, успішна Україна була б якнайкращою протидією російській пропаганді.

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До того ж, як зазначає Сорос, лідерам ЄС непогано було б зрозуміти, що витрати на Україну є витратами на оборону всього ЄС.

"Якщо Україна впаде, Європі доведеться самій себе захищати", - пише Сорос, додаючи, що це потребуватиме значно більшої кількості фінансових і людських ресурсів.