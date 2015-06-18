Кандидатура Грицака на посаду голови СБУ: "Народний фронт" підтримає, "Самопоміч" проти

Перший заступник голови фракції “Народний фронт” Андрій Тетерук заявляє, що його політична сила підтримуватиме кандидатуру Василя Грицака на посаду голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

За словами Тетерука, попередньо президент Петро Порошенко заявив, що на цю посаду є кілька кандидатур, і остаточно кандидатура визначатиметься після того, як парламент проголосує за відставку Валентина Наливайченка з посади голови СБУ.

“Проголосована відставка нами, і ми тепер очікуємо подання від президента. Є декілька кандидатур, одна з них - це пан Грицак. Якщо саме він буде поданий, я так вважаю, що в “Народному фронті” буде також підтримка цієї кандидатури як професійного спеціаліста, який займається зараз антитерористичною операцією”, - сказав Тетерук.

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У свою чергу, голова фракції “Самопоміч” Олег Березюк сказав журналістам, що президент хоче, щоб на посаді голови СБУ був офіцер, який займався розвідувальною і контррозвідувальною, безпековою діяльністю. “Ми підтримуємо його в цьому”, - сказав він.

Водночас, Березюк заявив: “Ми сказали конкретно, що Грицака наша фракція підтримувати не буде”.