Тимошенко відповіла на звинувачення Балоги

Лідер БЮТ, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує звинувачення керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ у свідомому розвалі коаліції і провокуванні відкритого конфлікту з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після завершення міської міжпартійної конференції БЮТ.

“Демократична коаліція у Верховній Раді - це всією нашою командою вистражданий результат. Це та команда, яка здатна міняти країну на краще. Я дуже ціную єдність демократичної коаліції, я не допущу, щоб окремі функціонери і випадкові люди руйнували цю єдність. І я особисто, і наша команда є безумовно відданою демократичної єдності”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також виключила можливість переформування парламентської коаліції за участю БЮТ та Партії регіонів. “Жодного іншого формату коаліції, ніж є у парламенті, для нашої політичної сили я не припускаю”, - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявив, що земельні рішення Кабінету міністрів та “все очевидніша співпраця” Блоку Юлії Тимошенко з опозиційною Партією регіонів недвозначно свідчать про взятий лідером БЮТ курс на руйнування парламентської більшості та відкритий конфлікт із Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

На переконання В.БАЛОГИ, суспільство має знати справжні мотиви останніх кроків, здійснених урядом і фракцією БЮТ у Верховній Раді.

«Відверто корисливі, грубо прагматичні дії команди Ю.ТИМОШЕНКО маскуються красивими і пафосними фразами про єдність, демократію та боротьбу з корупцією”, - заявляє В.БАЛОГА.

Однак, за його словами, “насправді створюються політичні та бізнесові схеми, які мають забезпечити монопольне становище БЮТ і її верхівки на політичній арені, у владі, в економіці. Проводяться тіньові оборудки та укладаються таємні домовленості, які мають забезпечити владну та фінансову міць цієї політичної сили. У хід пущено весь арсенал засобів, дуже часто сумнівних з точки зору закону та моралі».