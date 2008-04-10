Парламент затвердив перелік пам’ятних дат і ювілеїв (список)

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2008 році».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 228 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Під час голосування у повному складі в сесійній залі була відсутня фракція Партії регіонів.

В даній постанові передбачено перелік найважливіших подій в суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які цього року повинні відзначатися на загальнодержавному рівні, створення належних умов для організаційної підготовки до їх відзначення.

Після прийняття постанови сьогоднішнє вечірнє засідання ВР було закрито.

Відтак, згідно з постановою, цього року на державному рівні відзначатимуться, зокрема, такі ювілеї та пам’ятні дати, як 725 років з часу заснування м. Рівного (1283); 600 років з часу заснування м. Чернівці (1408); 360-річчя від дня битви (23.09.1648) поблизу Пилявців, в якій військо під проводом Б. Хмельницького розгромило польських шляхтичів; 350 років з часу підписання Гадяцького договору (16.09.1658); 300 років з часу проголошення столицею Гетьманської та Лівобережної України м. Глухова (06.11.1708); 240 років з часу початку на Правобережній Україні у травні 1768 р. народно-визвольного й антифеодального повстання, відомого під назвою Коліївщина; 225 років з часу заснування м. Севастополя (14.06.1783).

Цього року також пройдуть заходи до 70-х роковин Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 рр.

Крім того, на державному рівня святкуватимуть 75 років з часу заснування Національної спілки архітекторів України (1933); 70 років з часу заснування Національної спілки художників України (1938); 50 років з часу заснування Національної спілки журналістів України (1958); 50 років з часу заснування Національної спілки кінематографістів України (1958); 80 років з часу заснування Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка (1928).