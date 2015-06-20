США і Росія домовилися спільно координувати дії з врегулювання ситуації в Україні - Кремль

Про це глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

«Щоб не розвалити все («нормандський формат» - УНІАН), ми домовилися, разом домовилися, що ми будемо поки що на двосторонній основі координувати наші дії щодо України», - сказав Іванов.

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Він зазначив, що була домовленість про створення окремого двостороннього російсько-американського формату за участю заступника глави МЗС РФ Григорія Карасіна і помічника держсекретаря США Вікторії Нуланд, які мали координувати дії США і РФ, щоб сприяти врегулюванню ситуації в Україні.

«В принципі, ми могли б це зробити, доповнити «нормандський формат» ще однією стороною, підключивши Сполучені Штати Америки. Але «нормандський формат» настільки хиткий зараз, що цей крок був просто ризикованим», - вважає Іванов.

За його словами, візит держсекретаря США Джона Керрі до Росії «показав, що американці теж починають відчувати занепокоєння», що ситуація в Україні може вийти з-під контролю.

«З приводу того, що, як вони часто люблять говорити, що ситуація виходить з-під контролю. Причому, їм до цього, як це не іронічно прозвучить, не звикати. А що, в Іраку вона не вийшла з-під контролю? А що, вона в Лівії не вийшла з-під контролю? А що, вона в Сирії не вийшла з-під контролю? Тепер вона ще й в Україні вийшла. Ось, куди, вибачте, не сунуться, вибачте за моветон, скрізь ситуація виходить з-під контролю. І, очевидно, у них все-таки виникло бажання, ну, дійсно спробувати врегулювати цю кризу», - сказав Іванов.

При цьому він заявив, що Росія виступає за збереження тих кордонів України, які є нині з урахуванням захоплених проросійськими бойовиками територій на Донбасі.

«Я вважаю, ми справили дуже серйозний вплив, тому що ополченці зробили принциповий крок: змінили свою позицію. Вони ж уже проголосували раніше за незалежність, а тепер сказали: ми готові залишитися в складі України, якщо будуть виконані Мінські угоди», - сказав Іванов.