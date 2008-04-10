Турчинов пояснив, що не дає спокою ”таким як Балога”

Уряд вважає єдино можливим продаж землі на аукціонах, незважаючи на протести Секретаріату Президента України. Про це заявив в ефірі телеканалу "1+1" перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

"Те, що не дає спокою таким як БАЛОГА, - це те, що земля не може розподілятися по кишенях. Розподілятись між тим, хто подобається тому чи іншому керівнику, чи не подобається, а, вірніше, хто дає хабарі, а хто ні", - заявив він.

"Земля повинна продаватися виключно через аукціон", - цитує О.ТУРЧИНОВА «Українська правда».

За його словами, Кабмін сьогодні підтвердив, що на ринку землі не повинно бути корупції.

"Подобається це БАЛОЗІ, чи не подобається, уряд буде продовжувати (таку політику)", - запевнив перший віце-прем`єр.

Як повідомлялося, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА вважає, що земельні аукціони, пропоновані урядом Юлії ТИМОШЕНКО, суперечать законодавству та формують величезне поле для багатомільярдних зловживань.

"Немає нічого дивного в тому, що Кабмін приймає постанову про аукціони з продажу землі, а прем`єр-міністр говорить про існування земельної мафії. Можна припустити, що керівник уряду просто хоче цю мафію очолити", - заявляє керівник президентського Секретаріату.

7 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію положення постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого «Деякі питання проведення земельних аукціонів». Глава держави, зокрема, зазначав, що згідно з Конституцією України Кабінет Міністрів не має повноважень щодо затверждення порядку проведення земельних аукціонів.

Крім того, глава держави звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність згаданої постанови Кабміну.

Натомість Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 10 квітня ухвалив нову постанову про проведення земельних аукціонів - з урахуванням рекомендацій Президента України.