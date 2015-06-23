Закон про засудження комуністичного і нацистського режимів не порушує права людини - Мін'юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Комісії з питань дотримання закону про засудження комуністичного і нацистського режимів сказала перший заступник міністра юстиції, голова комісії Наталія Севостьянова.

"На сьогоднішній день у нас немає жодних відчуттів з приводу того, що даний закон якимось чином порушує права або свободи людини. Він набув чинності, є легітимним, і у відповідності до його норм протягом місяця комісія розпочала свою роботу", - наголосила Севостьянова.

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За її словами, будь-хто може звернутися до комісії для розгляду питання відповідності діяльності тієї чи іншої організації положенням закону.

"Коли до нас надходить звернення, а хочу підкреслити, що ініціаторами звернення до нас можуть бути і фізичні особи, юридичні особи, правоохоронні органи... Якщо є інформація про невідповідність окремих символів політичних сил, ви можете звертатися, ми будемо розглядати дану інформацію", - сказала Севостьянова.

Вона зауважила, що політичні партії мали 1 місяць, щоб привести свої символи і документи у відповідність до закону, і цей строк уже сплив. Засобам масової інформації було відведено три місяці. Що стосується товарів, послуг, символів на торгових марках, то було відведено шість місяців для приведення у відповідність до закону.

Як сказала Севостьянова, комісія не буде займатися питаннями перейменування населених пунктів чи вулиць. "Назви вулиць, міст і таке інше, які на сьогоднішній день також передбачені і також витікають із норм даного закону, є повноваженнями місцевих органів влади, громади, і вони вже самостійно будуть визначатися, чи бажають вони на яку назву змінити... Тому комісія дані питання не буде розглядати", - сказала Севостьянова.