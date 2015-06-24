Переговори голів МЗС "нормандської четвірки" пройшли без взаємних звинувачень - Штайнмайер

Про це повідомляє ТАСС.

Він зазначив, що розмова тривала більше чотирьох годин. "Дискусії пройшли без взаємних звинувачень", - сказав міністр.

Учасники зустрічі розглянули весь комплекс питань, спрямованих на врегулювання ситуації на сході України. "Сторони погодилися, що ключову роль у врегулюванні конфлікту відіграє ОБСЄ", - сказав Штайнмаєр.

За словами німецького міністра, найближчим часом місія ОБСЄ попрямує в район Широкіно, де ще тривають бої. За підсумками своєї поїздки вона представить доповідь для країн "нормандської четвірки".

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Також в Парижі в ході переговорів були порушені питання економічної допомоги районам, що постраждали від конфлікту. Зокрема, мова йде про відновлення інфраструктури", підкреслив Штайнмайер.

На закінчення він зазначив, що підсумки дискусії "вселяють відносний оптимізм".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Парижі закінчилися переговори керівників Міністерств закордонних справ "нормандської четвірки".

«Завершили. В Парижі ми всі підтримали відданість Мінську. Росія також. Подивимося, хто і як цю відданість буде реалізовувати», - зазначив глава українського МЗС Павло Клімкін.