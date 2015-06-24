Зустріч голів МЗС "нормандської четвірки": прихильність виконання Мінських угод і "глибока стурбованість" погіршенням ситуації на Донбасі

Про це йдеться у спільній заяві про підсумку зустрічі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Франції.

У заяві наголошується, що "четвірка" підтвердила" повну прихильність Мінськими угодами. Країни також висловили "глибоку стурбованість" у зв'язку з погіршенням ситуації на Донбасі.

Крім того, була підкреслена роль Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ у підготовці та проведенні місцевих виборів.

"Нормандська четвірка" також закликала сторони конфлікту до повного відведення важкого озброєння і подальшої деескалації в Широкіно Донецької області. Також підкреслена необхідність допуску спостерігачів ОБСЄ та усунення бар'єрів для доставки допомоги Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

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Міністри також закликали провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Парижі закінчилися переговори керівників Міністерств закордонних справ "нормандської четвірки".

«Завершили. В Парижі ми всі підтримали відданість Мінську. Росія також. Подивимося, хто і як цю відданість буде реалізовувати», - зазначив глава українського МЗС Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер повідомив, що переговори глав МЗС країн "нормандської четвірки" пройшли в столиці Франції "в конструктивному ключі". Учасники зустрічі розглянули весь комплекс питань, спрямованих на врегулювання ситуації на сході України.