Депутати хочуть зобов'язати президента призначати мера столиці головою КМДА

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону "Про столицю України - місто-герой Київ" (щодо порядку призначення голови Київської міської державної адміністрації).

Як повідомляється на сайті парламенту, авторами відповідного законопроекту (№2128а) є народні депутати від "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Батьківщини", Радикальної партії та позафракційні.

Законопроектом пропонується встановити, що президент України призначає головою Київської міської державної адміністрації особу, яка обрана Київським міським головою.

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Згідно з чинною нормою, голова КМДА призначається президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України.

Як повідомлялося, до 2010 року законодавство зобов’язувало президента призначати на посаду голови КМДА особу, котру обрано мером столиці. У 2010 році парламентська більшість, контрольована тодішнім президентом Віктором Януковичем, ухвалила зміни до закону про столицю, якою дозволила главі держави призначати на посаду глави КМДА не мера.

Між тим у червні 2014 року президент України Петро Порошенко призначив головою КМДА Віталія Кличка, який переміг на виборах міського голови Києва.