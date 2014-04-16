Відмову Ради об'єднати посади мера Києва та голови КМДА назвали політичною помилкою

Верховна Рада України зробила політичну помилку, не підтримавши законопроект Віталія Кличка і Лесі Оробець про об'єднання посад мера Києва і голови КМДА. Таку думку висловив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

«У сьогоднішній ситуації на південному сході парламенту необхідно було дати сигнал, що центр дійсно готовий розширювати повноваження регіонів, готовий до певної децентралізації системи влади. Затвердження проекту, який передбачає, що головою КМДА, що призначається Президентом, зобов'язаний бути мер, обраний прямим народним волевиявленням, було б саме таким сигналом», - сказав Євген Черненко.

Навпаки, за його словами, відмова парламенту підтримати проект може бути піднесений, у тому числі російською пропагандою, як небажання центральної влади розширювати повноваження регіонів.

Читайте такожДепутати вимагають зберегти допомогу соціально незахищеним киянам

«Це дивовижна короткозорість, яка грає на руку російській пропаганді. Не кажучи вже про те, що відмова затвердити проект не відповідає інтересам киян. Ми пам'ятаємо, що найбільш успішно Київ розвивався за Омельченка, коли посади були об'єднані і мер очолював КМДА. Сьогодні економіка столиці, як і всієї України, перебуває в критичній ситуації. Необхідні рішучі кроки по боротьбі з корупцією, по відновленню економіки. Необхідні швидкі рішення, які йдуть з одного центру, а не з кількох. Інакше кризу подолати буде надзвичайно важко», - сказав Євген Черненко.

Нагадаємо, у вівторок, 15 квітня, Верховна Рада не підтримала законопроект № 4638 «Про внесення змін до закону України «Про столицю України - місто-герой київ» (щодо надання Київському міському голові можливості реально впливати на розвиток міста)». За рішення проголосували 162 народних депутати. Зокрема, не підтримало рішення більшість депутатів Партії регіонів і «Батьківщини».Законопроект, розроблений лідером політичної партії " УДАР", народним депутатом Віталієм Кличком і Лесею Оробець (фракція «Батьківщина»), припускав, що Київський міський голова призначається Президентом України головою Київської міської державної адміністрації. Також передбачалося, що в разі відсутності районних рад у районах Києва (на сьогодні такі ради відсутні. - Ред.) призначення на посади та звільнення з посад голів районних у р. Києві державних адміністрацій здійснюється Президентом України за поданням голови КМДА.