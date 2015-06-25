Керрі спростував звинувачення в шпигуванні за Олландом

Про це повідомляє "ЕвроПравда" з посиланням на прес-конференцію держсекретаря США.

"Дозвольте мені бути дуже конкретним: я знаю, що президент Обама говорив з президентом Олландом і зрозуміло сказав, що ми не діємо проти президента Олланда, і ми не діємо проти наших друзів, таких як президент Олланд", - заявив він.

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Держсекретар підкреслив, що відносини між двома країнами стають дедалі "глибшими та продуктивнішими".

Як повідомляв УНІАН, президенти Франції та США Франсуа Олланд і Барак Обама в телефонному режимі обговорили ситуацію зі шпигунським скандалом стосовно прослуховування французьких політиків американськими спецслужбами.