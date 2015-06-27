Кабмін призначив Юлію Ковалів першим заступником Абромавичуса

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку.

При цьому новий заступник міністра буде курирувати реформу антимонопольного законодавства, роботу з фінансовими донорами та залучення інвестицій в країну.

На першому етапі роботи Ковалів матиме кілька пріоритетних завдань, серед яких завершення роботи над економічною стратегією країни, розробка законодавчих ініціатив щодо забезпечення конкурентного середовища в економіці та створення механізму координації донорської допомоги.

Крім того, до сфери її компетенції перейдуть департаменти, що займаються макроекономічним прогнозуванням, реформою сфери інтелектуальної власності та розвитком інвестиційного клімату.

«Як і для будь-якого іншого топ-менеджера, для мене головне - формування команди з гравців, кожен із яких готовий важко працювати для досягнення спільної мети. Юлія вразила мене тим, що змогла відпрацювати таку важку тему, як енергетичний ринок. З іншого боку, в неї є значний досвід управління складними процесами, а перший заступник міністра повинен займатися цим більшу частину часу. Власне, саме часу в нас вкрай мало, тому їй доведеться показувати результат дуже скоро», - передає прес-служба відомства слова міністра Айвараса Абромавичуса.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 14 травня розірвало відносини з радником міністра Сашею Боровиком, який у лютому був представлений як кандидат на посаду першого заступника.

Раніше Абрмомавичус спільно з групою експертів почав підготовку економічної стратегії України, робота над якою має бути завершена до кінця червня.

Довідка УНІАН. У рамках своєї роботи в Національній комісії з регулювання енергетики Ковалів вирішувала проблему монополії на ринку енергоносіїв, а її ключовим досягненням стала розробка, узгодження та супровід закону України "Про ринок газу", який значно лібералізував цю галузь. Разом із членами уряду Ковалів вела переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і відповідала за запуск процесу поділу природних монополій на ринку газу.

Перший заступник голови Мінекономрозвитку отримала освіту в Національному університеті "Києво-Могилянська академія", Національної академії при президентові України та відвідувала короткострокові тренінгові програми в Гарвардському університеті та Європейській комісії.