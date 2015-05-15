Абромавичус розповів подробиці скандального звільнення свого "заступника" Боровика
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус узяв на себе відповідальність за звільнення 14 травня радника міністра Саші Боровика, якого 20 лютого було представлено як першого заступника міністра.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
«Запевняю, що усі мої призначення і звільнення - моя особиста відповідальність. Без дзвінків із зовні і без тиску. У нас відмінна команда», - написав Абромавичус.
Також очільник Мінекономрозвитку підкреслив, що Боровика не було офіційно призначено на посаду заступника міністра.
«Для статистики: Сашу не було призначено, і він як юрист це знав. Таблички, візитки, конференції - на його совісті», - зазначив він.
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За словами Абромавичуса, причиною звільнення Боровика стала відсутність взаєморозуміння у рамках робочого процесу.
«Ми набрали 85 нових співробітників. Будуть кадрові помилки. Це життя. Історія з Боровиком цьому підтвердження. Просто не спрацювалися», - написав міністр.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі розірвало стосунки з радником міністра Сашею Боровиком, якого у лютому було представлено як кандидата на посаду першого заступника.