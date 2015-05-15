Абромавичус розповів подробиці скандального звільнення свого "заступника" Боровика

11:25, 15 травня 2015
Політика
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Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус узяв на себе відповідальність за звільнення 14 травня радника міністра Саші Боровика, якого 20 лютого було представлено як першого заступника міністра.

/ УНІАН

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Запевняю, що усі мої призначення і звільнення - моя особиста відповідальність. Без дзвінків із зовні і без тиску. У нас відмінна команда», - написав Абромавичус.

Також очільник Мінекономрозвитку підкреслив, що Боровика не було офіційно призначено на посаду заступника міністра.

«Для статистики: Сашу не було призначено, і він як юрист це знав. Таблички, візитки, конференції - на його совісті», - зазначив він.

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За словами Абромавичуса, причиною звільнення Боровика стала відсутність взаєморозуміння у рамках робочого процесу.

«Ми набрали 85 нових співробітників. Будуть кадрові помилки. Це життя. Історія з Боровиком цьому підтвердження. Просто не спрацювалися», - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі розірвало стосунки з радником міністра Сашею Боровиком, якого у лютому було представлено як кандидата на посаду першого заступника.

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