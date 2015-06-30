Рада сьогодні спробує дати добро на арешт судді і звільнити від призову вчених (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному засідання. (УНІАН: генпрокурор Віктор Шокін 29 червня вніс до ВР подання про надання згоди на затримання та арешт судді Меденцева).

Крім того, планується розглянути проект закону про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.

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Передбачається і розгляд у другому читанні законопроекту щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації викладацького складу вишів та наукових співробітників, а також законопроекту про додаткові заходи щодо забезпечення індивідуальної безпеки осіб, які виконують службові обов'язки в межах території, на якій був введений воєнний стан або проводиться АТО.

Крім того, передбачається розгляд законопроекту щодо часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів.