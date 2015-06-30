Рада сьогодні спробує дати добро на арешт судді і звільнити від призову вчених (наживо)
Верховна Рада сьогодні розгляне проект постанови про надання згоди на затримання та арешт (тримання під вартою) судді Господарського суду Одеської області Павла Меденцева.
Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному засідання. (УНІАН: генпрокурор Віктор Шокін 29 червня вніс до ВР подання про надання згоди на затримання та арешт судді Меденцева).
Крім того, планується розглянути проект закону про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.
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Передбачається і розгляд у другому читанні законопроекту щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації викладацького складу вишів та наукових співробітників, а також законопроекту про додаткові заходи щодо забезпечення індивідуальної безпеки осіб, які виконують службові обов'язки в межах території, на якій був введений воєнний стан або проводиться АТО.
Крім того, передбачається розгляд законопроекту щодо часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів.