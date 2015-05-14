Закон про воєнний стан: що повинні знати громадяни України

Поширювані панічні чутки не відповідають дійсності, йдеться в сюжеті ТСН.

Президент Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан буде запроваджено в разі повномасштабного наступу на Україну. Завдяки закону громадяни тепер можуть зрозуміти, про що в такому разі йтиметься.

Саме рішення про воєнний стан пропонує президент, а схвалює парламент. Тобто одноосібно воно не прийматиметься.

У законі йдеться про розквартирування – на території, де введений воєнний стан, до цивільних можуть підселяти військових. Також можливим стане введення комендантської години аж до цілковитої заборони пересування.

Скасовуються мітинги та політичні зібрання. Примусовим може бути залучення до оборонних робіт – наприклад, до риття окопів.

Держава отримає право відчужувати майно для потреб армії. До прикладу, особисті автомобілі чи транспорт приватних підприємств.

Читайте такожРада прийняла новий закон про режим воєнного стану

Крім того, закон дозволяє інтернувати – тобто ізолювати тих, хто становить загрозу, в тому числі й громадян інших країн.

Аби контролювати ситуацію та ухвалювати термінові рішення на територіях дії воєнного стану можуть створити військові адміністрації. Їх керівників призначає президент, а контролюють Генштаб і уряд.

Повноваження глави держави, уряду та парламенту під час воєнного стану не можуть бути припинені.

Тепер питання полягає в тому, чи буде такий стан впроваджено колись в Україні. Відповідь залежить від поведінки противника і волі керівництва держави.