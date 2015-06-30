ФСБ затримала кримського "голову податкової" за хабар

Про це повідомляє Новое время з посиланням на Крыминформ.

Так зване управління ФСБ Росії по Криму 29 червня затримало за отримання хабара нелегітимного керівника Податкової інспекції в окупованому Криму Миколу Кочанова.

Наразі проти Кочанова порушено кримінальну справу.

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Як повідомляв УНІАН, раніше, 28 червня, був затриманий нелегітимний міністр промислової політики і торгівлі Андрій Скринник за підозрою у пособництві при вчиненні шахрайств.

За даними відомства, Скринник сприяв громадянам Росії Василю Хмелевському та Ігорю Карпову у заволодінні майном установи Бахчисарайське районне споживче товариство вартістю понад 48 млн російських рублів.