ФСБ затримала кримського "міністра" за шахрайство
За даними відомства, Скринник сприяв громадянам Росії при заволодінні майном установи Бахчисарайського районного споживчого товариства вартістю понад 48 млн рублів.
Так зване управління ФСБ Росії по Криму затримало нелегітимного міністра промислової політики і торгівлі Андрія Скринника.
Затримання відбулося 28 червня. Його підозрюють в пособництві при скоєнні шахрайства, повідомляє Новое время з посиланням на ФСБ.
За даними відомства, Скринник сприяв громадянам Росії Василю Хмелевському та Ігорю Карпову при заволодінні майном установи Бахчисарайського районного споживчого товариства вартістю понад 48 млн рублів.
"Хмелевський і Карпов при пособництві Скринника шляхом обману викрали майно вартістю понад 48 млн рублів, що належить республіці Крим", - йдеться в прес-релізі.
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Кримінальну справу проти міністра порушено за статтями 33 (визначає види співучасників злочину) і 159 (шахрайство) Кримінального кодексу.
Нелегітимна "Державна рада" Криму восени 2014 року оголосила майно Бахчисарайського райпо власністю "республіки".
Скринник брав активну участь у підготовці та проведенні невизнаного світовим співтовариством референдуму про входження Криму до складу Росії.