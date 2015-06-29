ФСБ затримала кримського "міністра" за шахрайство

Так зване управління ФСБ Росії по Криму затримало нелегітимного міністра промислової політики і торгівлі Андрія Скринника.

Затримання відбулося 28 червня. Його підозрюють в пособництві при скоєнні шахрайства, повідомляє Новое время з посиланням на ФСБ.

За даними відомства, Скринник сприяв громадянам Росії Василю Хмелевському та Ігорю Карпову при заволодінні майном установи Бахчисарайського районного споживчого товариства вартістю понад 48 млн рублів.

"Хмелевський і Карпов при пособництві Скринника шляхом обману викрали майно вартістю понад 48 млн рублів, що належить республіці Крим", - йдеться в прес-релізі.

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Кримінальну справу проти міністра порушено за статтями 33 (визначає види співучасників злочину) і 159 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Нелегітимна "Державна рада" Криму восени 2014 року оголосила майно Бахчисарайського райпо власністю "республіки".

Скринник брав активну участь у підготовці та проведенні невизнаного світовим співтовариством референдуму про входження Криму до складу Росії.