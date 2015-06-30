Потрібно розслідувати діяльність фірм, які виводили державні кошти в інтересах Януковича - депутат

Про це заявила народний депутат фракції «Народний фронт», член Комітету з питань національної безпеки і оборони Тетяна Чорновол на брифінгу в парламенті.

За її словами, найвідомішою з оборудок, вчинених цими фірмами, є купівля так званих «вишок Бойка».

«Зрозуміло, що «вишки Бойка» насправді не були вишками Бойка. Бойко виводив кошти для Януковича, але, звичайно, мав свою долю», - зазначила народний депутат.

Представник «Народного фронту» повідомила, що так само працювала абсолютна більшість менеджерів Януковича.

«Це пул фірм, через які виводив кошти під час підготовки до Євро-2012 Колесніков, через цей пул фірм виводив кошти Кацуба, і ще цілий перелік тих менеджерів Януковича, які працюють в Україні. Адже нікуди не подівся ані Бойко, ані Кацуба, ані Бакулін. Через цей самий пул фірм виводив кошти й Онищенко – нинішній барон у газовидобувній галузі», - сказала вона.

Тетяна Чорновол наголосила, що надзвичайно важливо розслідувати всі ці справи.

Вона повідомила, що справа про «вишки Бойка» наразі перебуває в Генпрокуратурі і є по суті «захованою».

«Вимагаю в Генпрокуратури повернути цю справу на розслідування назад до МВС», - заявила Тетяна Чорновол.

«Я не знаю, з яких причин, можливо, з тих, що в Генпрокуратурі ведуть домовленості ті люди, які продовжують працювати по цих схемах, можливо, там немає спеціалістів, але я знаю, що в МВС таких обмежень немає, і МВС обов’язково цю справу «вишок Бойка» розслідує», - резюмувала представник «Народного фронту».