Від Клімкіна вимагають звітувати щодо роботи МЗС з підтримки України в світі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Семенченко сказав під час брифінгу.

Семенченко висловив думку, що цієї п'ятниці міністр закордонних справ України Клімкін має доповісти у ВР про "причини провалу зусиль України на міжнародній арені, про те, чим займається військовий аташе у тих країнах, де більшість населення виступає проти надання можливості Україні йти європейським вектором, проти надання військової допомоги".

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На думку Семенченка, "ілюстрацією до провалу Мінських угод є останні події у Широкиному". "Мешканці Маріуполя, військовослужбовці, які тримають фронт, неодноразово вказували на те, що порушення Мінських угод — Широкине намагаються демілітаризувати, передавши його безпосередньо за лінію розмежування", - сказав депутат і додав, що згідно з Мінськими угодами Широкине має знаходитися на території, підконтрольній Україні.

Семенченко зазначив: "Ми вимагаємо, щоб керівник зовнішньо-політичного відомства Клімкін дав чітку відповідь, з якої причини зірвані спроби Міністерства закордонних справ України забезпечити підтримку Україні, хто несе відповідальність за це і чи здатний сам міністр виконувати ті завдання, які на нього покладає наша держава".

У випадку, якщо ці відповіді будуть "підмінені порожніми обіцянками", зазначив депутат, "ми будемо порушувати питання про його політичну відповідальність".