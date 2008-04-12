Турчинов: Балога перетворив Секретаріат Ющенка на балаган

Перший віце-прем’єр-міністр України, кандидат у мери Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ розкритикував роботу Секретаріату Президента і звинуватив його у підтримці чинного міського голови столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на суботнику в одному з київських парків.

О.ТУРЧИНОВ сказав, що йому несоромно за свою діяльність в уряді і висловив готовність відзвітувати за всі свої дії.

Він зауважив, що дуже довго вагався перед тим як погодитись балотуватися на пост мера Києва, оскільки посада першого віце-прем’єра є дуже відповідальною.

«Що стосується пана ПУКШИНА, пана БАЛОГИ, інших працівників Секретаріату Президента, то мені просто сумно. Вони перетворили Секретаріат, вибачте, на балаган, на юридичну контору на підтримку чинного мера», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він додав, що тільки в одного глави Секретаріату Президента на сьогодні є 10 заступників, і незрозуміло, навіщо йому стільки заступників.

Також, за словами О.ТУРЧИНОВА, незрозуміло, навіщо на утримання Секретаріату Президента у держбюджеті виділено аж 1,5 млрд. грн.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ заявив, що протягом усього періоду існування Коаліції демократичних сил Секретаріат Президента намагається її зруйнувати.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН заявив, що висуваючи О.ТУРЧИНОВА кандидатом у мери Києва, БЮТ намагається уникнути відповідальності за свою діяльність в уряді.