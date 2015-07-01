Порошенко: Україна - суверенна держава, і нікому не дасть чинити на себе тиск

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Україна не допустить, щоб хтось ззовні тиснув на державу у процесах внесення змін в Конституцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час презентації проекту змін до Конституції України в частині децентралізації.

"Ще раз наголошую: ми - суверенна держава, і нікому не дамо на нас тиснути. Я впевнений у тому, що проект змін до Конституції з питань децентралізації має навпаки об'єднати державу", - наголосив Попошенко.

За словами президента, він не бачить опонентів проведення в Україні децентралізації. "Я не бачу опонентів цих поки що, і сподіваюся, що я їх і не побачу, які виступають проти цього проекту змін до Конституції з питань децентралізації", - сказав Порошенко.

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Глава держави нагадав, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. "І лише обрані народом президент і парламентарії можуть вносити зміни до Конституції", - зазначив Порошенко.

Як сказав президент, у перехідні положення включено, що режим місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей чітко прописаний відповідно до Мінських угод і мирного плану врегулювання ситуації на Донбасі.