Проект змін до Конституції: громади утворює Рада, Президент призупиняє повноваження їхніх голів

Про це йдеться у пропозиціях робочої групи Конституційної комісії до законопроекту (станом на 26 червня).

Так, у статті 85 Конституції пропонується встановити, що до повноважень Верховної Ради України належить, серед іншого, утворення і ліквідація громад, районів, областей, встановлення і зміна їхніх меж і найменувань; найменування і перейменування поселень.

У чинній редакції йдеться про утворення і ліквідацію районів, встановлення і зміну меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів.

Читайте такожУ Венеціанській комісії сподіваються на швидке ухвалення змін до Конституції щодо децентралізації Також у пропозиціях йдеться про призначення чергових та позачергових виборів голів громад, депутатів рад громад, районних, обласних рад. Нині йдеться про призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування.

Крім того, у статті 92 встановлюється, що виключно законами визначається статус Києва як столиці. У чинній редакції йдеться про статус столиці України; спеціальний статус інших міст.

Водночас, у статті 106 встановлюється, що президент України, серед іншого, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, районної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого у випадках, визначених Конституцією України.