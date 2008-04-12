Комуністи зібралися лікувати 10 виразок у театрі абсурду

В Комуністичній партії України заявляють, що вирішили не висувати свою кандидатуру у мери столиці, бо розуміють, що "боротьба йтиме між фінансово-будівельними групами в галузі будівництва".

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив на прес-конференції у Житомирі секретар КПУ народний депутат Ігор АЛЄКСЄЄВ.

"Ці фінансово-будівельні групи ставитимуть свою людину для того, щоб і надалі перетворювати чудове місто Київ на невідомо що", - сказав депутат.

За його словами, саме тому комуністи вирішили підтримати на виборах мера Києва ветерана афганської війни Сергія ЧЕРВОНОПИСЬКОГО (кандидатуру голови Української спілки ветеранів Афганістану С.ЧЕРВОНОПИСЬКОГО висунула СДПУ(о)).

При цьому І.АЛЄКСЄЄВ повідомив, що наразі ще кілька лівих партій в Україні розглядають питання підтримки цієї кандидатури на виборах Київського міського голови.

І.АЛЄКСЄЄВ назвав згадані вибори "театром абсурду" і зазначив, що у подальшому депутати Київради від КПУ пропонуватимуть шляхи вирішення "10 виразок міста" - найбільш проблемних питань Києва.

При цьому депутат сказав, що “тіньова вартість” одного засідання "сесії Київради сягає 100 млн. дол." та наголосив, що "ціна земельних питань є дуже високою".