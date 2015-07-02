Зміни до Конституції передбачають проведення місцевих виборів у жовтні 2017 року

Відповідна норма міститься у прикінцевих положеннях проекту закону, текст якого розміщений на офіційному сайті ВР.

Зокрема, розділ "Перехідні положення" доповнюється нормами, що після набрання чинності Законом "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)", «наступні чергові місцеві вибори – вибори голів громад, депутатів рад громад, районних, обласних рад проводяться в останню неділю жовтня 2017 року».

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«Повноваження сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад, обраних на чергових виборах у жовтні 2015 року та місцевих виборах у період з жовтня 2015 року до жовтня 2017 року, припиняються з дня набуття повноважень, відповідно, головами громад, радами громад, районними та обласними радами, обраними на наступних чергових місцевих виборах у жовтні 2017 року», - йдеться у документі.

У прикінцевих положеннях проекту закону також зазначено, що «районні, обласні ради, обрані на наступних чергових місцевих виборах у жовтні 2017 року, створюють виконавчі комітети на підставі закону про місцеве самоврядування, що визначає повноваження виконавчих комітетів районних, обласних рад».

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що не бачить необхідності у дострокових виборах до Верховної Ради після внесення змін до Конституції в частині децентралізації.