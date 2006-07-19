Почався відлік 15 діб для Ющенка і Януковича

Пропозиція антикризової коаліції призначити прем’єр-міністром Віктора ЯНУКОВИЧА в Секретаріат Президента надійшла вчора ввечері.

Про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента України повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.

При цьому вона зазначила, що від моменту надходження пропозиції до Секретаріату Президент має 15 днів для її розгляду.