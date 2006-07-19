Почався відлік 15 діб для Ющенка і Януковича
15:44, 19 липня 2006Політика
1478
Про це повідомила прес-секретар Президента
Пропозиція антикризової коаліції призначити прем’єр-міністром Віктора ЯНУКОВИЧА в Секретаріат Президента надійшла вчора ввечері.
Про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента України повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.
При цьому вона зазначила, що від моменту надходження пропозиції до Секретаріату Президент має 15 днів для її розгляду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter