США виступили проти сепаратистських виборів, які суперечать Мінським угодам

Про це віце-президент США Джо Байден заявив у телефонній розмові з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком, передає Радіо Свобода з посиланням на заяву Білого дому

"Віце-президент засудив оголошення сепаратистських лідерів про плани проведення виборів 18 жовтня", – йдеться в повідомленні. Байден вказав, що такі вибори "прямо суперечать мінським угодами і українським законам".

Байден і Яценюк також обговорили програму реформ, яку втілює Київ, а також американо-український діловий форум, що відбудеться 13 липня у Вашингтоні.

Читайте такожЗахарченко оголосив у ДНР місцеві вибори "на підставі Закону України""Віце-президент вітав продовження процесу конституційних реформ в Україні як способу децентралізації влади відповідно до мінських угод", – ідеться в заяві Білого дому.

Цього тижня лідер угруповання "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що на території, яку він вважає підвладною "ДНР", 18 жовтня відбудуться "місцеві вибори".

Спроби провести "місцеві вибори" на тимчасово окупованих територіях на сході України означатимуть порушення російською стороною досягнутих у Мінську угод, заявив 2 липня у Львові президент України Петро Порошенко.