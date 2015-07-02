Порошенко назвав "вибори" бойовиків 18 жовтня жорсткою атакою Росії на Мінські домовленісті

Проведення бойовиками "виборів" 18 жовтня матиме руйнівні наслідки для деескалації напруги в окремих районах Донецької та Луганської областей та означатиме жорстку атаку РФ на Мінські домовленості.

Як передає кореспондент УНІАН про це заявив Президент України Петро Порошенко сьогодні у Львові на спільній прес-конференції з президентом Польщі Броніславом Коморовським.

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За його словами спроба провести 18 жовтня незаконні, не у відповідності до Мінських домовленостей, українського законодавства та критеріїв ОБСЄ «фейкові вибори» буде означати жорстку атаку РФ на Мінські домовленості, які були досягнуті 12 лютого 2015 року.

«Це буде надзвичайно безвідповідально та матиме руйнівні наслідки для процесу деескалації напруги в окремих районах Донецької та Луганської областей. Отже сподіваюсь, що цього не буде», - додав він.

Нагадаємо, ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко сьогодні заявив, що збирається провести місцеві вибори 18 жовтня.