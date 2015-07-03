Фракція БПП вимагає переголосувати закон про валютні кредити через кнопкодавство

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у парламенті.

За словами Кононенка, є чітко зафіксований факт, що народний депутат Андрій Павелко не був присутній в сесійній залі, але його карточка проголосувала.

Як сказав Кононенко, “пана Павелка не було у країні. О 12.30 він вилетів з “Борисполя” на Париж як голова Федерації футболу України на зустріч… Його не було, але його картка (була), і можливо, що це була провокація”.

Кононенко додав, що на запит Державна прикордонна служба відповіла, коли Павелко перетинав кордон України.

Читайте такожВідкликати голоси за закон 1558-1 неможливо, такої процедури немає - регламентний комітет РадиЗа його словами, у зв'язку з цим планується відповідно до регламенту ВР поставити на переголосування даний закон.

Кононенко підкреслив, що обговорювалися різні варіанти вирішення даного питання, у тому числі можливість відкликання голосів депутатами України, але “юристи пояснили, що це нічого не дає”.

Він наголосив на необхідності зробити все для того, щоб саме у парламенті було вирішено цю проблему, а не перекладати її на президента України Петра Порошенка.

Водночас він додав, що в разі, якщо все ж закон піде на підпис президенту, можна спрогнозувати, що він його заветує.

За словами Кононенка, багато членів його фракції не розібралися в ситуації або зробили помилку через тиск ззовні, враховуючи мітинг під парламентом і блокування будівлі людьми, які вимагали ухвалення закону. Як сказав Кононенко, депутатам приходили СМС-повідомлення з погрозами.

Кононенко наголосив: “У нашої фракції чітка позиція, що цим голосуванням підставили президента, просто підставили. Тому необхідно це питання вирішувати в межах парламенту”.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня парламент ухвалив закон №1558-1, що зобов'язує банки реструктуризувати всі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості, за курсом на дату укладання такого договору (тобто, в більшості випадків, за курсом 5,05 грн за долар). За закон проголосували 229 народних депутатів при необхідних 226.

Народні депутати Ігор Луценко, Олександр Черненко, Альона Шкрум і Олег Мусій заявили, що хочуть відкликати свої голоси за закон. У регламентному комітеті Ради зазначили, що процедури відкликання голосів не існує.